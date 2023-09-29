Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Atatürk Barajı'na 7 milyon 181 bin balık yavrusu bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında Atatürk Barajı'na 7 milyon 181 bin balık yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:25 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Barajı'na 7 milyon 181 bin balık yavrusu bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında Atatürk Barajı'na 7 milyon 181 bin balık yavrusu salındı.

        Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üretilen balık yavrularının 11 bölgeye bırakıldığını söyledi.

        Her yıl Atatürk Barajı ve iç sulara balık yavrusu bıraktıklarını dile getiren Kıyas, "Şanlıurfa üretim istasyonundan 2 milyon 300 bin şabut, 4 milyon 881 de sazan getirdik. Geçen yıl da yaklaşık bu rakama yakın yine bir yavru bırakmıştık. Bakanlığımızın iç sularda balıklandırma projesi kapsamında bu çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor
        Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor
        Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
        Adıyaman'da depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi
        Adıyaman'da depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi
        Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Adıyaman'da keşfedilen tarihi eserler sarp araziden askeri helikopterle taş...
        Adıyaman'da keşfedilen tarihi eserler sarp araziden askeri helikopterle taş...