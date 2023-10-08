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        Adıyaman'da devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen beton mikserin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:14
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        Adıyaman'da devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen beton mikserin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Faik Yılancı idaresindeki 06 DLH 648 plakalı beton mikseri Mülk köyü girişinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yılancı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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