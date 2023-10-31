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        Adıyaman'da nefes borusuna poğaça parçası kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Adıyaman'ınKahta ilçesinde nefes borusuna poğaça parçası kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 19:11 Güncelleme: 31.10.2023 - 19:11
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        Adıyaman'da nefes borusuna poğaça parçası kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Adıyaman'ınKahta ilçesinde nefes borusuna poğaça parçası kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

        Girne Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ceren Eroğlu'nun, teneffüs sırasında bahçede yediği poğaçanın bir parçası nefes borusuna kaçtı.

        Eroğlu'nun nefes alamadığını fark eden beden eğitimi öğretmeni Aysun Yalçın, hemen müdahalede bulundu. Öğretmen, Heimlich manevrası ile poğaça parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.

        Yalçın'ın çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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