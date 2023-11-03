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        Depremlerde zarar gören Karakuş Tümülüsü'nü 5 ayda 21 bin kişi ziyaret etti

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören ve yapılan çalışmaların ardından yeniden ayağa kaldırılan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Karakuş Tümülüsü'nü mayıs-eylül döneminde yaklaşık 21 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:05
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        Depremlerde zarar gören Karakuş Tümülüsü'nü 5 ayda 21 bin kişi ziyaret etti
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören ve yapılan çalışmaların ardından yeniden ayağa kaldırılan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Karakuş Tümülüsü'nü mayıs-eylül döneminde yaklaşık 21 bin kişi ziyaret etti.

        Tümülüste yer alan ve üzerinde 2 bin yıllık tokalaşma kabartmasının bulunduğu taş blok ve sütun, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde zarar gördü.

        Mayıs ayında yapılan restorasyon çalışmalarında devrilen sütun ayağa kaldırılırken kırılan tokalaşma steli ise onarıldı.

        Onarım çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılan tümülüs, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde bazı tarihi yapıların zarar gördüğünü, Karakuş Tümülüsü'ndeki hasarın giderilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının nisan ayı itibarıyla restorasyon ve konvervasyon çalışmalarına başladığını söyledi.

        21 günlük çalışmaların ardından tarihi mekanı ziyarete tekrar açtıklarını dile getiren Alkan, "Mayıs-eylül döneminde yani 5 ayda yaklaşık 21 bin ziyaretçi buraya geldi ve halen de gelmeye devam ediyor." dedi.

        Tümülüste kazı çalışmalarının yapılmasını hedeflediklerini anlatan Alkan, "Burada yapılacak jeoradar ve jeofizik çalışmalarının ardından ileriki yıllarda kazı yapılacak. Bu tümülüs 2. Mithridates tarafından 2 bin 43 yıl önce yapıldı ve Kommagene Krallığı'na özgü bir tümülüstür. 2. Mithridates'in annesi İsias, kız kardeşi Antiochis ve yeğeni Aka burada yatmaktadır." dedi.

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