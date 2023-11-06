Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar sonucunda S.T. ile B.T'yi suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.