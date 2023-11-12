Adıyaman'da şüpheli bavul, fünye ile patlatıldı

Adıyaman'da yolda bırakılan bavul, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı.

Yavuz Selim Mahallesi adliye sarayı binası arkasında yolda bavul olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı, yol trafiğe kapatıldı.

Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan bavulun boş olduğu belirlendi.

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