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        Adıyaman'da şüpheli bavul, fünye ile patlatıldı

        Adıyaman'da yolda bırakılan bavul, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 21:58 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:09
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        Adıyaman'da şüpheli bavul, fünye ile patlatıldı
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        Adıyaman'da yolda bırakılan bavul, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı.

        Yavuz Selim Mahallesi adliye sarayı binası arkasında yolda bavul olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

        Bölgeye gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı, yol trafiğe kapatıldı.

        Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan bavulun boş olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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