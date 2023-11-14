AFAD Başkanı Memiş, Adıyaman'da konuştu:

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı AFAD Başkanı Okay Memiş, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e insani yardımların düzenli bir şekilde devam edeceğini bildirdi.

Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Memiş, Vali Osman Varol'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İndere bölgesinde yapımı devam eden köy evleri ile kalıcı konutları inceleyen Memiş, gazetecilere, AFAD'ın deprem bölgesinde olduğu gibi uluslararası insani yardımların organizasyonu, koordinasyonu ve ulaştırılmasından da sorumlu olduğunu belirtti.

AFAD'ın Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gönül coğrafyasındaki insanların yanında olduğunu, Gazze'de yaşanan insanlık dramı için de büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Memiş, Gazze'ye yönelik insani yardımların koordinasyonu ve planlanması için Türk Kızılay yetkilileriyle Mısır'a gittiklerini anımsattı.

Memiş, şöyle konuştu:

"Mısır'ın El-Ariş diye bir şehri var oraya giren belki de çok ender devlet yetkililerinden birisiyiz. Bu zamana kadar Cumhurbaşkanlığımızın talimatlarıyla göndermiş olduğumuz 10 uçak dolusu insani yardım malzemesiyle beraber dün El-Ariş Limanı'na ulaşan bir sivil gemimizdeki insani yardımları, Mısır Kızılayının depolarını bizzat gördük. Orada bir lojistik merkez olarak planladık. Planlama çerçevesinde insani yardımlarımız düzenli bir şekilde inşallah devam edecek.

Refah Sınır Kapısı'ndan tırların içeriye girdiğini biliyoruz. Mısır Kızılayının ve hükümet yetkililerinin gözetimi altında bizim göndermiş olduğumuz insani yardımların da Gazze'ye ulaştığını biliyoruz. Bunu yeterli görmüyoruz. En az günde 400 tır insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaşması gerekirken 20-30 tır ancak yardım malzemesi girebiliyor. Bunlar içerisinde bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın, Sağlık Bakanlığımızın göndermiş olduğu öncelikli sağlık malzemeleri, tıbbi malzemeler olmak üzere o malzemelerin ulaştığını biliyoruz. Daha fazla olması için büyük çaba sarf ediyoruz. Yardım malzemelerinin ulaşmasında bize desteklerini esirgemeyen Mısır devletinin yetkililere çok teşekkür ediyoruz."

- Hak sahipliği itirazları değerlendirilecek

Adıyaman'da bine yakın deprem konutunun yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceğini dile getiren Memiş, kentte 41 bin konutun ise bir yıl içerisinde inşaatının tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Hak Sahipliği çalışmalarının tamamlandığını aktaran Memiş, "Valiliğimiz tarafından hak sahipliği çalışmaları 7/24 esasına göre tamamlandı, 11 vilayetimizde de aynı durum söz konusu.18 Kasım itibarıyla tüm hak sahibi itirazlarını değerlendireceğiz. Bu çalışmalar çok titizlikle yürütüldü. Tek bir vatandaşımızın bile hak sahipliğinde bir mahrumiyet yaşamaması için arkadaşlarımız azami dikkat ve özen gösterdiler." dedi.

Deprem bölgesinde yaklaşık 200 bin konteynerde 650 bine yakın depremzedenin barındığını ifade eden Memiş, kış aylarının gelmesiyle konteyner kentlerde yaşayanların sorun yaşamamaları için çaba sarf ettiklerini aktardı.