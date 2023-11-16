Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

F.K. idaresindeki 02 HC 897 plakalı hafif ticari araç, Küçükören köyü yakınlarında İ.B. idaresindeki 02 EA 532 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü F.K. ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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