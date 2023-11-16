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        Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:49 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:49
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        Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        F.K. idaresindeki 02 HC 897 plakalı hafif ticari araç, Küçükören köyü yakınlarında İ.B. idaresindeki 02 EA 532 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücü F.K. ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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