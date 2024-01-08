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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:56 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:56
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başsavcılık koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda PKK/KCK'ya üye oldukları, 2013-2016 yılları arasında kentte meydana gelen sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettikleri iddiasıyla şüpheli Z.A, B.P. ve M.E'yi gözaltına aldı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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