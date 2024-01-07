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        Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:25
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        Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Yelbastı Mahallesi'nde meydana geldi. Hamza Sular yönetimindeki 02 DY 009 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cumali Canpolat yönetimindeki 02 HD 583 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Emine Canpolat, Emine Korkmaz ve Elif Yıldırım yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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