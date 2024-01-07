Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yelbastı Mahallesi'nde meydana geldi. Hamza Sular yönetimindeki 02 DY 009 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cumali Canpolat yönetimindeki 02 HD 583 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Emine Canpolat, Emine Korkmaz ve Elif Yıldırım yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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