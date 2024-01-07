Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hamza Sular idaresindeki 02 DY 009 plakalı otomobil, Yelbastı Köyü yakınlarında Cumali Canpolat idaresindeki 02 HD 583 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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