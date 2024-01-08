Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Boşatılan ağır hasarlı binalardan kombi hırsızlığına 6 tutuklama

        ADIYAMAN'daağır hasarlı olduğu için boşaltılan binalardan kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşatılan ağır hasarlı binalardan kombi hırsızlığına 6 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN'daağır hasarlı olduğu için boşaltılan binalardan kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan binalardan kombilerin çalındığı bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin Mehmet B., Ercan K., Ahmet Ç., Murat İ., Abdullah Ç., Edip C., Mehmet Y. ile İbrahim Halil G. olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, Mehmet Y. ile İbrahim Halil G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

        2024-01-08 15:41:14

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
        Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
        İSİAS OTEL SAHİBİ BOZKURT: DEPREM 7.2 ŞİDDETİNDE OLSAYDI OTEL YIKILMAYACAKT...
        İSİAS OTEL SAHİBİ BOZKURT: DEPREM 7.2 ŞİDDETİNDE OLSAYDI OTEL YIKILMAYACAKT...
        İsias Otel sahibi Bozkurt: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacakt...
        İsias Otel sahibi Bozkurt: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacakt...