Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.E. ile Y.S. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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