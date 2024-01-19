Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Çelikhan'da öğrenciler karnelerini aldı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çelikhan'da öğrenciler karnelerini aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.

        İlçede 3 bin 245 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere karnelerini öğretmenleri teslim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da afetzedelere kışlık kıyafet yardımı
        Adıyaman'da afetzedelere kışlık kıyafet yardımı
        Deprem bölgesinde öğrenciler karnelerini aldı
        Deprem bölgesinde öğrenciler karnelerini aldı
        Adıyaman'da FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem
        Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ