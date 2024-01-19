Çelikhan'da öğrenciler karnelerini aldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.

İlçede 3 bin 245 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere karnelerini öğretmenleri teslim etti.

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