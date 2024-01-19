Adıyaman'da 18 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'da 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "nitelikli yağma" suçlarından 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S'nin saklandığı adresi belirledi.

Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ö.S. jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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