Adıyaman'da şafak operasyonunda 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
Adıyaman'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, 10 evden hırsızlık yapıldığı ve bir motosikletin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yaklaşık 2 ay yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 ekip ve 100 personelin katılımıyla 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, ikisi kardeş 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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