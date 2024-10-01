Adıyaman'da traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.T. idaresindeki 02 ACY 129 plakalı traktör, Kahta-Adıyaman kara yolu Ortanca köyü yol ayırımında, E.Ş'nin kullandığı 34 KVN 901 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, traktörle minibüsün çarpışması yer alıyor.
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