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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 20:08 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:14
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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        H.A. idaresindeki 35 AD 8735 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu fuar alanı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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