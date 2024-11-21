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        Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:55 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:08
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla D.D'yi gözaltına aldı.

        Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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