Adıyaman'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
U.C.P. idaresindeki 35 KF 9661 plakalı kamyonet, Çatalağaç Köyü Durak mezrasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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