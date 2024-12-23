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        Adıyaman'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 20:53 Güncelleme: 23.12.2024 - 20:53
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        Adıyaman'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        U.C.P. idaresindeki 35 KF 9661 plakalı kamyonet, Çatalağaç Köyü Durak mezrasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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