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        Adıyaman'da kar nedeniyle mahsur kalan sürücüler AFAD ekiplerince kurtarıldı

        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:25 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:25
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        Adıyaman'da kar nedeniyle mahsur kalan sürücüler AFAD ekiplerince kurtarıldı
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        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Sincik-Malatya kara yolu Arıkonak ve Sakız köyleri yakınlarında dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Sürücüler, köy merkezini diğer yerleşim yerlerine bağlayan yollarda biriken kar nedeniyle mahsur kaldı.

        Bölgeye sevk edilen AFAD ve Adıyaman İl Özel İdaresine bağlı ekipler, mahsur kalan araçları halat yardımıyla çekerek kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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