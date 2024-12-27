Adıyaman'da kar nedeniyle mahsur kalan sürücüler AFAD ekiplerince kurtarıldı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Sincik-Malatya kara yolu Arıkonak ve Sakız köyleri yakınlarında dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sürücüler, köy merkezini diğer yerleşim yerlerine bağlayan yollarda biriken kar nedeniyle mahsur kaldı.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve Adıyaman İl Özel İdaresine bağlı ekipler, mahsur kalan araçları halat yardımıyla çekerek kurtardı.
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