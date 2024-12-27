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        TDV Genel Müdür Yardımcısı Balkan'dan Adıyaman Müftülüğüne ziyaret

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:27
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        TDV Genel Müdür Yardımcısı Balkan'dan Adıyaman Müftülüğüne ziyaret
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        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Balkan, İl Müftüsü Haliloğlu'nu ziyaret ederek TDV'nin il genelinde yürüttüğü dini ve sosyal hizmetleri ile mevcut projeleri hakkında bilgi verdi.

        Balkan daha sonra Müftü Ali Macit Diyanet Gençlik Merkezi'ni, Şehit Türkan Tekin Kız hafızlık Kur'an Kursu öğrencilerini, Daru'l Erkam Erkek Hafızlık Kur’an Kursu'nu ve Atakent köyünü ziyaret etti.

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