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        Adıyaman'da tırın çarptığı yaya öldü

        Adıyaman'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 19:38 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:46
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        Adıyaman'da tırın çarptığı yaya öldü
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        Adıyaman'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ACE 002 plakalı tır, Adıyaman-Kahta kara yolu fuar alanı kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Küçük'e (72) çarptı.

        Küçük'ün yaralandığı kaza dolayısıyla bölgeye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye görevlileri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Küçük'ün cenazesi, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü

        Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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