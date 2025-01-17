Adıyaman'da tırın çarptığı yaya öldü

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük'ün yaralandığı kaza dolayısıyla bölgeye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye görevlileri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.