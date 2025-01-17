Adıyaman'da tırın çarptığı yaya öldü
Adıyaman'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Adıyaman'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ACE 002 plakalı tır, Adıyaman-Kahta kara yolu fuar alanı kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Küçük'e (72) çarptı.
Küçük'ün yaralandığı kaza dolayısıyla bölgeye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye görevlileri ile güvenlik güçleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük'ün cenazesi, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü
Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
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