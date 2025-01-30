Besni'de seyir halindeyken alev alan minibüste hasar oluştu
Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüste hasar oluştu.
Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüste hasar oluştu.
T.K. idaresindeki 02 ADT 206 plakalı minibüs, Besni-Adıyaman kara yolunun 3'üncü kilometresinde seyir halindeyken alev aldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası minibüste hasar oluştu.
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