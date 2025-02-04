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        Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı

        Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:18
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        Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde. terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Altınşehir Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla O.S'yi gözaltına aldı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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