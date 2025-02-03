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        Medya mensuplarına Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalar anlatıldı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 100 basın mensubunu 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı nedeniyle Adıyaman'a getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 19:08 Güncelleme: 03.02.2025 - 19:13
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        Medya mensuplarına Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalar anlatıldı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 100 basın mensubunu 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı nedeniyle Adıyaman'a getirdi.

        Almanya, Irak, İtalya, Azerbaycan, Bulgaristan'ın aralarında bulunduğu 11 ülkeden 50'si yabancı 100 basın mensubuna, İndere seyir terasında, depremin ardından kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

        Vali Osman Varol, toplantıda yaptığı konuşmada, depremlerde kentin büyük yıkıma uğradığını belirterek, yeniden inşa çalışmalarını anlattı.

        Basın mensupları daha sonra İndere ve Örenli kalıcı konutları, rezerv alanı, ticaret merkezi, Ulucami ve Mor Petrus ile Mor Pavlus Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

        Basın mensuplarından Nasuhi Güngör, AA muhabirine, deprem bölgesinde yapılanları anlatmanın, toplumsal moral, aidiyet ve dayanışma açısından önemini vurguladı.

        Deprem bölgelerinde sivil toplum kuruluşlarının dayanışmasına dikkati çeken Güngör, "O günleri atlatmamıza onlar da vesile oldular. Şimdi de devlet ve ilgili bakanlıklar çok büyük bir inşaat faaliyetine girmişler, bütün dileğimiz bir an önce tamamlanması." diye konuştu.

        Güngör, "Bu işlerin tamamlanması için devletin elinin üzerinde olması önemli. Bizim de her yaptığımız işi sahici ve denetime açık yapmamız önemli." dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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