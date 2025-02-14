Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 FL 9818 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Z.Ç'ye çarptı.
Kazada yaralanan Z.Ç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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