Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        ABONE OL

        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 FL 9818 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Z.Ç'ye çarptı.

        Kazada yaralanan Z.Ç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi

        Benzer Haberler

        Kahta'da ilkokul öğrencilerine yönelik yetenek taraması başladı
        Kahta'da ilkokul öğrencilerine yönelik yetenek taraması başladı
        Adıyaman'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" dondu
        Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" dondu
        Adıyaman'da kar nedeniyle 198 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
        Adıyaman'da kar nedeniyle 198 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
        Adıyaman'ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli
        Adıyaman'ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli
        Adıyaman merkezli hırsızlık operasyonunda 34 şüpheli yakalandı
        Adıyaman merkezli hırsızlık operasyonunda 34 şüpheli yakalandı