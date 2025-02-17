Adıyaman'da sürü halindeki yaban keçileri dronla görüntülendi
Adıyaman'da sürü halinde yiyecek arayan yaban keçileri dron kamerasıyla kaydedildi.
Adıyaman'da sürü halinde yiyecek arayan yaban keçileri dron kamerasıyla kaydedildi.
Kentte sayıları 3 binin üzerinde olan yaban keçileri, yoğun kar yağışından olumsuz etkileniyor.
Adıyaman-Çelikhan kara yolunun Koç Ali köyü civarında yiyecek arayan yaban keçileri, yerleşim merkezlerinin yakınına kadar indi.
Yaban keçilerinin yiyecek arayışı dronla görüntülendi.
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