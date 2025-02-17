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        Adıyaman'da sürü halindeki yaban keçileri dronla görüntülendi

        Adıyaman'da sürü halinde yiyecek arayan yaban keçileri dron kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:46 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:46
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        Adıyaman'da sürü halindeki yaban keçileri dronla görüntülendi
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        Adıyaman'da sürü halinde yiyecek arayan yaban keçileri dron kamerasıyla kaydedildi.

        Kentte sayıları 3 binin üzerinde olan yaban keçileri, yoğun kar yağışından olumsuz etkileniyor.

        Adıyaman-Çelikhan kara yolunun Koç Ali köyü civarında yiyecek arayan yaban keçileri, yerleşim merkezlerinin yakınına kadar indi.

        Yaban keçilerinin yiyecek arayışı dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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