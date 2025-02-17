Münih Güvenlik Konferansı Başkanı kapanış konuşmasında duygusal anlar yaşadı

Almanya'da 14 Şubat'ta başlayan 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) dün sona erdi. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, konferansın kapanışında duygusal bir konuşma yaptı.

Münih Güvenlik Konferansı (MSC) Başkanı Christoph Heusgen, Avrupa liderlerine demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü değerlerini teyit ettikleri için teşekkür etti ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in açıklamalarından endişe duyduğunu dile getirdi.

"MASAYA SOMUT FİKİRLERLE GELMELİYİZ"

Heusgen, "Münih'ten gelen mesaj açık; Avrupa hoş bir yer değil. Avrupa olmazsa olmaz. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dediği gibi, kenara itilmekten şikayet etmeyi bırakmalı, masaya somut fikirlerle gelmeliyiz. Müzakere masasında gerçekten bir yer edinmenin tek yolu bu" dedi.

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"KORKMALIYIZ"

Heusgen konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konferans bir transatlantik konferans olarak başladı. Başkan Yardımcısı Vance'in Cuma günü yaptığı konuşmadan sonra, ortak değer temelimizin artık o kadar da yaygın olmadığından korkmalıyız. Savundukları değerleri ve ilkeleri dile getiren ve yeniden teyit eden tüm Avrupalı ​​politikacılara minnettarım. Bunu, son üç yıldır demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü gibi değerler için mücadele eden Başkan Zelenski'den daha iyi yapan kimse olmadı."

Heusgen'in bu açıklamaları, Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi General Keith Kellogg, Zelenski'nin talebine rağmen Avrupalıları Ukrayna-Rusya görüşmelerinden neredeyse tamamen çıkarmasının ardından geldi.

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Heusgen, kurallara dayalı uluslararası düzenin baskı altında olduğunu ve liderleri bu değerleri savunmaya çağırdığını söyledi.

"Bu düzeni bozmak kolaydır, ancak yeniden inşa etmek çok daha zordur. Bu yüzden bu değerlere bağlı kalalım. Bu uygulamaları güçlendirmeye odaklanalım" dedi ve sözlerinin sonunda duygusal anlar yaşadı.

Heusgen, görevi eski NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg'e devredecek.

VANCE AVRUPA'YI ELEŞTİRMİŞTİ

Vance, MSC 2025'te yaptığı konuşmada, "Burada temsil edilen ulusların karşı karşıya olduğu tüm baskılar, zorluklar arasında, bugün kitlesel göçten daha acil bir şey olmadığına inanıyorum." diyerek, Avrupalı yetkililere kıtadaki düzensiz göçü durdurma çağrısı yapmıştı.

Almanya'da yaşayan neredeyse her 5 kişiden birinin yurt dışından gelen göçmen olmasını örnek gösteren Vance, "Bu kıtadaki hiçbir seçmen, milyonlarca denetlenmemiş göçmene kapıları açmak için sandık başına gitmedi." ifadesini kullanmıştı.