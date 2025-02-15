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        Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 13:40 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:40
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        Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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        (ADIYAMAN)-Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hasan K. idaresindeki 02 FR 907 plakalı otomobil, Kurugeçit Mahallesi Gölbaşı Gölü çevre yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

        Kazada, otomobildeki Seydi Mehmet Y. ve Orhan K. yaralandı.

        Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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