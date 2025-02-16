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        Gölbaşı'nda Şehit İbrahim Yiğit'in ismi kütüphaneye verildi

        Adıyaman'da Şehit Halil İbrahim Yiğit'in adını taşıyacak olan kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:06
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        Gölbaşı'nda Şehit İbrahim Yiğit'in ismi kütüphaneye verildi
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        Adıyaman'da Şehit Halil İbrahim Yiğit'in adını taşıyacak olan kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Gölbaşı ilçesindeki Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesine, Esenler Belediyesinin katkılarıyla Şehit Halil İbrahim Yiğit'in isminin yaşatılacağı kütüphane kuruldu.

        Kütüphanenin açılışı, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, Milli Eğitim Müdür vekili Adil Kahya, kurum amirleri ve şehidin ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, "Bilgiye ulaşmanın en kıymetli yollarından biri okumaktır. Bu kütüphane, öğrencilerimizin akademik gelişimlerine ve kişisel gelişimlerine katkı sunacaktır." dedi.

        Plaket takdimi ve şehit ailesine hediye verilmesinin ardından kesilen kurdele ile kütüphane hizmete açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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