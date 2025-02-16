Gölbaşı'nda Şehit İbrahim Yiğit'in ismi kütüphaneye verildi
Adıyaman'da Şehit Halil İbrahim Yiğit'in adını taşıyacak olan kütüphanenin açılışı yapıldı.
Adıyaman'da Şehit Halil İbrahim Yiğit'in adını taşıyacak olan kütüphanenin açılışı yapıldı.
Gölbaşı ilçesindeki Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesine, Esenler Belediyesinin katkılarıyla Şehit Halil İbrahim Yiğit'in isminin yaşatılacağı kütüphane kuruldu.
Kütüphanenin açılışı, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, Milli Eğitim Müdür vekili Adil Kahya, kurum amirleri ve şehidin ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, "Bilgiye ulaşmanın en kıymetli yollarından biri okumaktır. Bu kütüphane, öğrencilerimizin akademik gelişimlerine ve kişisel gelişimlerine katkı sunacaktır." dedi.
Plaket takdimi ve şehit ailesine hediye verilmesinin ardından kesilen kurdele ile kütüphane hizmete açıldı.
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