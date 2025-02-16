Gölbaşı'nda Şehit İbrahim Yiğit'in ismi kütüphaneye verildi

Plaket takdimi ve şehit ailesine hediye verilmesinin ardından kesilen kurdele ile kütüphane hizmete açıldı.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, "Bilgiye ulaşmanın en kıymetli yollarından biri okumaktır. Bu kütüphane, öğrencilerimizin akademik gelişimlerine ve kişisel gelişimlerine katkı sunacaktır." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.