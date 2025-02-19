Adıyaman'da eğitim ve öğretim tedbirleri toplantısı düzenlendi

Seyhan, eğitimin her aşamasında birlikte hareket etmenin, öğrencilerin başarısını ve güvenliğini artıracağını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, eğitimdeki kaliteyi artırmaya yönelik talimatlar vererek, öğretmenlerin, okul aile birliğinin, servis hizmetlerinin ve diğer kurumların uyum içinde çalışmasının önemine değindi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) toplantı salonunda, düzenlenen toplantıda çeşitli talep ve istekler görüşüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.