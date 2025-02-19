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        Adıyaman'da eğitim ve öğretim tedbirleri toplantısı düzenlendi

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına yönelik ikinci dönem toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:04 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:05
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        Adıyaman'da eğitim ve öğretim tedbirleri toplantısı düzenlendi
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına yönelik ikinci dönem toplantısı düzenlendi.

        Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) toplantı salonunda, düzenlenen toplantıda çeşitli talep ve istekler görüşüldü.

        Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, eğitimdeki kaliteyi artırmaya yönelik talimatlar vererek, öğretmenlerin, okul aile birliğinin, servis hizmetlerinin ve diğer kurumların uyum içinde çalışmasının önemine değindi.

        Seyhan, eğitimin her aşamasında birlikte hareket etmenin, öğrencilerin başarısını ve güvenliğini artıracağını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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