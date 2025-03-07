Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ekipler, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 22 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A'yı yakaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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