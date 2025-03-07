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        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da hakkında 22 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:36 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:36
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        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'da hakkında 22 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 22 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A'yı yakaladı.

        Z.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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