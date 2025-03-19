Adıyaman'da badem ağaçları çiçeklendi

Yaklaşık 112 bin dekar alana yayılan badem bahçeleri, açan beyaz ve pembe çiçekleriyle doğayı adeta yeniden canlandırıyor.

Türkiye’nin en büyük badem ekili alanına sahip olan Adıyaman, baharın gelişiyle birlikte büyüleyici bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

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