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        Adıyaman'da badem ağaçları çiçeklendi

        Adıyaman'da badem ağaçlarının açan çiçekleri görsel şölen sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:15
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        Adıyaman'da badem ağaçları çiçeklendi
        ABONE OL

        Adıyaman'da badem ağaçlarının açan çiçekleri görsel şölen sunuyor.

        Türkiye’nin en büyük badem ekili alanına sahip olan Adıyaman, baharın gelişiyle birlikte büyüleyici bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

        Yaklaşık 112 bin dekar alana yayılan badem bahçeleri, açan beyaz ve pembe çiçekleriyle doğayı adeta yeniden canlandırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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