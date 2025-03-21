Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da muhtarla ile buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da çeşitli temaslarda bulundu.

Aydın, Adıyaman'daki temasları kapsamında Sincik ilçesinde esnafı ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet edip, taleplerini dinledi.

Daha sonra Sincik Öğretmenevi toplantı salonuna geçen Aydın, burada ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek, onların görüş ve taleplerini dinledi.

Aydın burada yaptığı konuşmada, devlet olarak tek dertlerinin halkın derdi olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Size hizmet etmek için buralardayız. Elimizden gelen bütün desteği her zaman sunmaya hazırız. Sizin sorununuz bizim sorunumuz, siz mutlu oldukça bizlerde mutlu oluruz. Yapılabilecek ne varsa bu devlet sizin ve tüm imkanları sizin için harcamaya devam edeceğiz. Şükürler olsun millet olarak, devlet olarak bu coğrafyada rahat bir şekilde yaşıyor ve Ramazan ayını geçiriyoruz. Bu coğrafyanın çok farklı bölgelerinde başta Filistin olmak üzere inim inim inleyen, iftarını açamayan, enkazların arasında bir şekilde hayatını ikame etmeye çalışan nice kardeşlerimiz var. Rabbim inşallah bu Ramazanı onların kurtuluşuna vesile kılsın."