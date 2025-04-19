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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Adıyaman'da zirai dondan etkilenen bahçeleri inceledi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:21
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Adıyaman'da zirai dondan etkilenen bahçeleri inceledi
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

        Bayraktar, üreticilerle bir araya gelerek bahçelerdeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı. Üretimde karşılaşılan sorunları dinleyen Bayraktar, çözüm önerilerini paylaştı.

        Şemsi Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal afetlerin zararlarını yerinde görmek ve tespit etmek adına Adıyaman'a geldiğini, bölgede üretilen badem, ceviz, Trabzon hurması, Antep fıstığı, alıç ve üzümün zirai dondan etkilendiğini belirtti.

        Türkiye'de bir mevsim kaymasının yaşandığını dile getiren Bayraktar, ocak-mart döneminin kurak geçtiğini, nisan yağışlarıyla sevindiklerini ancak beklenmeyen bir şekilde bu ayda kar yağışının ardından don yaşandığını söyledi.

        Bayraktar, dondan zarar gören çiftçilerin devletten yardım beklediğini ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı maliyetleri hesaplayıp bir yardım yapacağını söylüyor. Bunu olumlu karşılıyoruz. Bu yardımın bir an evvel hızlı bir şekilde üreticimize intikali gerekir." dedi.

        - "Çiftçimize uzun vadeli bir yapılandırma gerekiyor"

        Zirai donun etkilediği ağaçlarda 2 ya da 3 sene meyve tutumu olmayabileceğine işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Dolayısıyla bunu da dikkate alarak, yani önümüzdeki yıllardaki üretim eksikliğini de dikkate alarak çiftçimize uzun vadeli bir yapılandırma gerekiyor. Bankalar üreticilere 'borçlusun, ben sana kredi vermiyorum' dememeli. Taze krediye ihtiyaç var şu an. Yani bankalar bu krediyi üreticilerimize açmalı."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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