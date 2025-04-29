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        Çelikhan Milli Eğitim Müdürü Acar'dan veda

        Çelikhan'da yaklaşık 11 yıldır milli eğitim müdürü olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Resul Acar, mesai arkadaşlarına veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 17:19 Güncelleme: 29.04.2025 - 17:21
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        Çelikhan Milli Eğitim Müdürü Acar'dan veda
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        Çelikhan'da yaklaşık 11 yıldır milli eğitim müdürü olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Resul Acar, mesai arkadaşlarına veda etti.

        Acar, Çelikhan Öğretmenevindeki buluşmada yaptığı konuşmada, 40 yıl eğitim camiasına hizmet ettikten sonra bugün itibariyle emekli olarak ayrıldığını hatırlattı.

        Meslek geçmişini insanlara hizmet ederek alın teri ve el emeği ile sağladığını dile getiren Acar, görev süresince hayata geçirdiği projeleri anlattı.

        Kaymakam Ali Cemal Altınöz ise Acar'a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür etti.

        Acar'a plaket takdim edilen programa Belediye Başkanı Mahmut Şahin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.

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