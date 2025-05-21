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        Adıyaman'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Adıyaman'da arpa hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:01 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:07
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        Adıyaman'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
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        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Adıyaman'da arpa hasadına başlandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Abduldakir Akkan, merkeze bağlı Kuyulu köyü kırsalındaki hasat sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin önemli bir tarım şehri olduğunu söyledi.

        Bu yılın ilk hasadını gerçekleştirdiklerini ifade eden Akkan, şöyle konuştu:

        "İlimiz genelinde bu yıl itibarıyla 300 bin dekarlık alanda arpa ekimi gerçekleştirilmiştir. Geçen yıla kıyasla arpa ekim alanlarında bir azalma söz konusu. İlk kez bu yıl, arpa ekimi yapılan alanlar, buğday ekimi yapılan alanların gerisine düşmüş durumda. Oysa önceki yıllarda arpa ekim oranı daha fazlaydı. Bu yıl itibarıyla Adıyaman'da buğday ekim alanı ise 621 bin dekar seviyesindedir."

        Kuraklık dolayısıyla ürünlerde rekolte düşüşlerini yaşadıklarını anlatan Akkan, şöyle devam etti:

        "Rekolte açısından baktığımızda, geçen yıl arpa verimi ortalama 450 kilogram civarındaydı. Bu yıl ise ortalama 200 kilogram civarında bir verim bekliyoruz. Ancak yine de bu oran, geçmiş yılların altında kalıyor. Verim düşüşünün başlıca nedenleri arasında 12 Nisan’da yaşanan don olayı, sonrasında meydana gelen dolu yağışı ve en önemlisi de iklimsel değişiklikler yer alıyor. Ne yazık ki Adıyaman bu yıl beklenen yağışı alamadı."

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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