Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Hilvan'da silahlı kavgaya karışan baba ve oğlu Adıyaman'da yakalandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin baba ve oğlu Adıyaman'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hilvan'da silahlı kavgaya karışan baba ve oğlu Adıyaman'da yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin baba ve oğlu Adıyaman'da gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 23 Mayıs'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarının Adıyaman'da olduğu bilgisini aldı.

        Baba İ.C. ile oğlu Y.C. Cumhuriyet Mahallesi'nde akrabalarının evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüpheliler sorgulanmak üzere Hilvan İlçe Emniyet Amirliği'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        İsrail basını yazdı: ABD'den İsrail'e yoğun baskı yapıyor
        İsrail basını yazdı: ABD'den İsrail'e yoğun baskı yapıyor
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Yaşa Fenerbahçe"
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalan...
        Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalan...
        Adıyaman'da depremde yıkılan tarihi Kurşunlu Cami bu yıl yeniden ibadete aç...
        Adıyaman'da depremde yıkılan tarihi Kurşunlu Cami bu yıl yeniden ibadete aç...
        AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış, gençlerle bir araya geldi
        AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış, gençlerle bir araya geldi
        Bakan Kurum: 201 bin konutu tamamlayarak anahtarlarını ailelerimize teslim...
        Bakan Kurum: 201 bin konutu tamamlayarak anahtarlarını ailelerimize teslim...
        Deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtarı gelecek ay teslim edilecek
        Deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtarı gelecek ay teslim edilecek
        Adıyaman'da, Gazze ve Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
        Adıyaman'da, Gazze ve Filistin'e destek gösterisi düzenlendi