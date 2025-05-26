Hilvan'da silahlı kavgaya karışan baba ve oğlu Adıyaman'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 23 Mayıs'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarının Adıyaman'da olduğu bilgisini aldı.

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