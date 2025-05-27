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        Adıyaman'da masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Adıyaman'da polis tarafından masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:48
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        Adıyaman'da masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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        Adıyaman'da polis tarafından masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhuşa yer temin ettikleri ve fuhuş yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca 7 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Adreste yapılan aramada tüfek, tabanca, 100 bin lira ve bazı cinsel sağlık ürünleri ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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