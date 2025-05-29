Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Yeşilyurt Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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