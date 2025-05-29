Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.B. aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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