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        Besni kırsalındaki depremzedeler köy tipi konutlarına kavuştu

        Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kırsalda yaşayan hak sahibi afetzedeler köy tipi konutlarına yerleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:16
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        Besni kırsalındaki depremzedeler köy tipi konutlarına kavuştu
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        Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kırsalda yaşayan hak sahibi afetzedeler köy tipi konutlarına yerleşti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini kaybeden Kutluca ve Yazı Karakuyu köylerinde yaşayan 98 hak sahibi aile, yapımı tamamlanan köy tipi afet konutlarına kavuştu.

        Depreme dayanıklı ve modern özelliklere sahip evlerine yerleşen vatandaşlar, yeni yuvalarında yaşamaya başlamanın sevincini yaşıyor.

        Hak sahiplerinden Hasan Aslan, evlerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

        Konutlardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Mustafa Aslan ise emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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