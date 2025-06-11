Adıyaman'da yüksekten düşen çocuk yaralandı
Adıyaman'da dengesini kaybederek yere düşen çocuk yaralandı.
Adıyaman'da dengesini kaybederek yere düşen çocuk yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Anadolu Caddesi'nde 2 yaşındaki E.N.B, evinin balkonunda oynadığı esnada birinci kattan dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.