Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Gölbaşı'nda çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölbaşı'nda çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        F.D. idaresindeki 33 ET 903 plakalı otomobil ile İ.B'nin kullandığı 06 GSY 92 plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü yakınlarında çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi y...
        Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi y...
        Adıyaman'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da kavgayı ayırmaya çalışan kişi yaralandı
        Adıyaman'da kavgayı ayırmaya çalışan kişi yaralandı
        Adıyaman'da yüksekten düşen çocuk yaralandı
        Adıyaman'da yüksekten düşen çocuk yaralandı
        Adıyaman'ın adacıkları "Maldivler"i andırıyor
        Adıyaman'ın adacıkları "Maldivler"i andırıyor