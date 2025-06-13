Gölbaşı'nda çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
F.D. idaresindeki 33 ET 903 plakalı otomobil ile İ.B'nin kullandığı 06 GSY 92 plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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