Gönüllü ressamlar, Adıyaman'da eğitim gören özel çocuklara resimlerle umut oldu

Türkiye'nin dört bir yanından "Resimlerle Çocuklara Umut Ol" projesi kapsamında bir araya gelen gönüllü resim öğretmenleri, Adıyaman'da eğitim gören özel çocuklara kara kalem portrelerini çizerek sürpriz yaptı.

Proje çerçevesinde Adıyaman'daki Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin portreleri kara kalem tekniğiyle çizilerek kendilerine hediye edildi.

Hiçbir ücret talep edilmeden hazırlanan ve kargo yoluyla gönderilen 29 kara kalem portre, okulun koridorlarında sergilenerek öğrenci ve velilerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen öğrenciler, kendi portrelerini görünce büyük mutluluk yaşadı. Etkinlik sonunda tüm çizimler öğrencilere hediye edildi.

Okulun müdür yardımcısı Mehmet Çalım, gönüllü öğretmenlere teşekkür ederek, "Bu çalışmadaki temel amaç, öğrencilerimizin hayatlarına farklı dokunuş yapmak. İlgiye ve desteğe en çok ihtiyaç duyan bireyler olarak özel öğrencilerimizin kendilerini değerli hissetmelerini istiyoruz." dedi.

Proje Koordinatörü Tülin Dumlu Kaygusuz ise projede emeği geçenlere teşekkür etti.