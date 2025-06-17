Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.Ö. idaresindeki 46 KD 10 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Zeynep Özşahin yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep Özşahin kurtarılamadı.
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