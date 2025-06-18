Park ettiği otomobilin el frenini çekmeyi unutan kişi hareket eden aracın altında kaldı

Durumu ağır olan Ramazan S, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

El frenini çekmeyi unuttuğu için hareket eden aracını durdurmaya çalışan Ramazan S, otomobilin altında kaldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, el frenini çekmeyi unuttuğu için hareket eden aracı durdurmaya çalışan kişi, ağır yaralandı.

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