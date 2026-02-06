Depremde hayatını kaybedenler Adıyaman'da "sessiz yürüyüş"le anıldı
Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.
Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüş boyunca depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kalabalık, daha sonra ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de ellerindeki karanfilleri Saat Kulesi'ne bıraktı.
Bu arada, CHP Genel Başkanı Özel yürüyüşün ardından alandan ayrılıp aracına doğru gittiği sırada, koruması ile depremzede olduğunu belirten bir vatandaş arasında gerginlik yaşandığı görüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.