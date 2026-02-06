Habertürk
Habertürk
        Depremde hayatını kaybedenler Adıyaman'da "sessiz yürüyüş"le anıldı

        Depremde hayatını kaybedenler Adıyaman'da "sessiz yürüyüş"le anıldı

        Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 05:52 Güncelleme: 06.02.2026 - 05:52
        Depremde hayatını kaybedenler Adıyaman'da "sessiz yürüyüş"le anıldı
        Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüş boyunca depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.


        Kalabalık, daha sonra ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de ellerindeki karanfilleri Saat Kulesi'ne bıraktı.

        Bu arada, CHP Genel Başkanı Özel yürüyüşün ardından alandan ayrılıp aracına doğru gittiği sırada, koruması ile depremzede olduğunu belirten bir vatandaş arasında gerginlik yaşandığı görüldü.

