DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adıyaman'da anma etkinliğine katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri anma etkinliğine katıldı.



Hatimoğulları, Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Adıyamanlılar ile acılarını paylaşmak için buluştuklarını dile getirdi.



Türkiye'nin depremin hemen ardından önemli bir yardımlaşma örneği sergilediğini ifade eden Hatimoğulları, benzer acıların yaşanmaması için de daha fazla tedbir alınması gerektiğini söyledi.



Aradan geçen 3 yılın acıları unutmaya yetmediğini vurgulayan Hatimoğulları, "3 koca sene geçmiş olmasına rağmen sanki biz o anı şu an yeniden yaşıyor gibiyiz. 6 Şubat'ı hiç kimse unutmayacak. Hele o yıkıntılardan insanların seslerini duyan bizler, akrabasını kardeşini, dostunu, yurttaşını kaybeden bizler, bu acıyı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 6 Şubat depreminde Hakk'a yürüyen bütün canları saygıyla anıyorum." diye konuştu.



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de büyük bir afet yaşadıklarını hatırlatarak, birlik ve beraberlik içerisinde kentin yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

