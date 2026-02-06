Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adıyaman'da anma etkinliğine katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri anma etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 00:05 Güncelleme: 06.02.2026 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adıyaman'da anma etkinliğine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri anma etkinliğine katıldı.

        Hatimoğulları, Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Adıyamanlılar ile acılarını paylaşmak için buluştuklarını dile getirdi.

        Türkiye'nin depremin hemen ardından önemli bir yardımlaşma örneği sergilediğini ifade eden Hatimoğulları, benzer acıların yaşanmaması için de daha fazla tedbir alınması gerektiğini söyledi.

        Aradan geçen 3 yılın acıları unutmaya yetmediğini vurgulayan Hatimoğulları, "3 koca sene geçmiş olmasına rağmen sanki biz o anı şu an yeniden yaşıyor gibiyiz. 6 Şubat'ı hiç kimse unutmayacak. Hele o yıkıntılardan insanların seslerini duyan bizler, akrabasını kardeşini, dostunu, yurttaşını kaybeden bizler, bu acıyı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 6 Şubat depreminde Hakk'a yürüyen bütün canları saygıyla anıyorum." diye konuştu.

        Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de büyük bir afet yaşadıklarını hatırlatarak, birlik ve beraberlik içerisinde kentin yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
        Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
        Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
        Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
        Kahta Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu
        Kahta Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu
        Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik: Deprem sonrası sağlık alt...
        Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik: Deprem sonrası sağlık alt...
        Bakan Yerlikaya: "Asrın felaketini asrın inşasına dönüştürdük"
        Bakan Yerlikaya: "Asrın felaketini asrın inşasına dönüştürdük"
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel vatandaşlarla bir araya geldi
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel vatandaşlarla bir araya geldi