        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için Adıyaman'da mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 21:39 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:39
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için Adıyaman'da mevlit okutuldu.

        Anma programları kapsamında kent merkezindeki Meydan Camisi'nde, depremlerden etkilenen 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okundu.

        Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        Hatim duasının yapıldığı program yatsı namazı ile sona erdi.

        Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından program çıkışında konuklara yemek ve helva ikramında bulunuldu.

        Programa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol ile kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

